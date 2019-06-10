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Espreso.tvМирМощные ливни затопили столицу Турции, есть жертвы

Мощные ливни затопили столицу Турции, есть жертвы

В Анкаре рекордные осадки вызвали затопления, жертвами которых стали три человека

Об этом сообщает телеканал T24 .

В мэрии турецкой столицы завили, что в результате проливных дождей, которые прошли в Анкаре и вызвали наводнения и затопления, погибли три человека, говорится в сообщении.

Отмечается, что в Анкаре прошли проливные дожди, рекордное количество осадков выпало в районах Этимесгут и Чанкая.

Отмечается, что за 2 часа было затоплено несколько десятков улиц, большое количество офисных помещений.

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