Мощные ливни затопили столицу Турции, есть жертвы
10 июня, 2019, 09:46
В Анкаре рекордные осадки вызвали затопления, жертвами которых стали три человека
Об этом сообщает телеканал T24 .
В мэрии турецкой столицы завили, что в результате проливных дождей, которые прошли в Анкаре и вызвали наводнения и затопления, погибли три человека, говорится в сообщении.
Отмечается, что в Анкаре прошли проливные дожди, рекордное количество осадков выпало в районах Этимесгут и Чанкая.
Отмечается, что за 2 часа было затоплено несколько десятков улиц, большое количество офисных помещений.
- Напомним, 5 июня в с. Красеев Монастырского района Тернопольской области в результате сильных дождей река Золотая Липа вышла из берегов и затопила улицы, превратив их в русла.
- 6 июня в Кировоградский и Винницкой областях из-за сильных ливней подтоплены более 40 жилых домов, а также автодороги.