Мощные ливни затопили столицу Турции, есть жертвы

10 июня, 2019, 09:46

В Анкаре рекордные осадки вызвали затопления, жертвами которых стали три человека

Об этом сообщает телеканал T24 .

В мэрии турецкой столицы завили, что в результате проливных дождей, которые прошли в Анкаре и вызвали наводнения и затопления, погибли три человека, говорится в сообщении.

Отмечается, что в Анкаре прошли проливные дожди, рекордное количество осадков выпало в районах Этимесгут и Чанкая.

Отмечается, что за 2 часа было затоплено несколько десятков улиц, большое количество офисных помещений.