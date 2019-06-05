В селе на Тернопольщине непогода превратила улицы в реки: затоплены дома и сельхозугодья

5 июня, 2019, 15:27

В с. Красеев Монастырского района Тернопольской области в результате сильных дождей река Золотая Липа вышла из берегов и затопила улицы, превратив их в русла

Фото и видео событий выложили в Facebook местные жители, чиновники и ГСЧС.

Так, на видео пользовательницы Надежды Гроны можно увидеть стремительный мощный поток грязной воды, который кроме улиц затапливает также дворы, достигая примерно половины высоты заборов.

По данным ГСЧС, от подтопления пострадали домохозяйства Бучацкого, Монастырского и Залещицкого районов области. Всего было подтоплено 24 дома на территории 14 домохозяйств.

В селе Соколов Бучацкого района - 8 жилых зданий на территории 5 частных домохозяйств, в селах Красеев и Гранитное Монастырского района - 16 жилых зданий на территории 9 частных домохозяйств.

Кроме того, было подтоплено около 22 га частных сельхозугодий.