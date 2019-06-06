Сильные ливни затопили Кировоградскую и Винницкую области
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
В Кировоградской области в пгт. Гайворон результате интенсивных осадков подтоплены 20 жилых домов и 48 приусадебных участков. Уровень воды постепенно спадает, говорится в сообщении.
Отмечается, что откачано 6 тыс. 792 куб м воды. К работам привлечены 6 единиц техники, 8 мотопомп и 40 спасателей.
Отмечается, что в с. Мартыновка Жмеринского района и с. Ставки Бершадского района подтоплены 21 жилой дом и 26 приусадебных участков.
В Винницкой области из-за сильных ливней и повреждения дорожного покрытия, ограничен проезд по автодороге Т-02-18 в направлении г. Барр.
Отмечается, что объезд непроезжих участки обеспечен через дорогу местного значения "Жмеринка - Чернятын - Бар".
Отмечается, что на данном участке, расположенном в сниженной части дороги, произошло подтопление и заиление проезжей части глинистым илом и остатками растений, снесенных с полей и травянистых участков. Часть обочины дороги и боковые части асфальтового покрытия подверглись разрушениям из-за подмывания потоками воды.
Пока неизвестно, сколько времени займет возвращение непроезжего участка в надлежащее состояние, говорится в сообщении.
- Напомним, 5 июня в с. Красеев Монастырского района Тернопольской области в результате сильных дождей река Золотая Липа вышла из берегов и затопила улицы, превратив их в русла.
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