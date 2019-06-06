//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСильные ливни затопили Кировоградскую и Винницкую области

Сильные ливни затопили Кировоградскую и Винницкую области

В Кировоградский и Винницкой областях из-за сильных ливней подтоплены более 40 жилых домов, а также автодороги

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В Кировоградской области в пгт. Гайворон результате интенсивных осадков подтоплены 20 жилых домов и 48 приусадебных участков. Уровень воды постепенно спадает, говорится в сообщении.

Отмечается, что откачано 6 тыс. 792 куб м воды. К работам привлечены 6 единиц техники, 8 мотопомп и 40 спасателей.

Отмечается, что в с. Мартыновка Жмеринского района и с. Ставки Бершадского района подтоплены 21 жилой дом и 26 приусадебных участков.

В Винницкой области из-за сильных ливней и повреждения дорожного покрытия, ограничен проезд по автодороге Т-02-18 в направлении г. Барр.

Отмечается, что объезд непроезжих участки обеспечен через дорогу местного значения "Жмеринка - Чернятын - Бар".

Отмечается, что на данном участке, расположенном в сниженной части дороги, произошло подтопление и заиление проезжей части глинистым илом и остатками растений, снесенных с полей и травянистых участков. Часть обочины дороги и боковые части асфальтового покрытия подверглись разрушениям из-за подмывания потоками воды.

Пока неизвестно, сколько времени займет возвращение непроезжего участка в надлежащее состояние, говорится в сообщении.

null

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

6 июня, 2019 четверг

5 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать