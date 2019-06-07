Мэй покидает пост лидера британских консерваторов

"Тереза Мэй 7 июня уходит с поста лидера Консервативной партии, а вскоре оставит кресло премьер-министра Великобритании", - говорится в сообщении.

Отставка Терезы Мэй дает старт выборам нового лидера правящей Консервативной партии. Этот процесс должен завершиться в двадцатых числах июля, когда новоизбранный лидер тори займет и место главы правительства.

Как отмечается, фаворитом в борьбе за должности главы партии и правительства и по опросам, и по оценкам букмекеров является бывший министр иностранных дел Борис Джонсон .

Напомним, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера партии, но продолжит работу в качестве премьера, пока не пройдет конкурс на должность лидера партии.

Процесс выбора нового лидера должен начаться через неделю после того, как Тереза Мэй уйдет в отставку.

На должность премьер-министра Великобритании претендуют уже 10 кандидатов.