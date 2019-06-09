Сейчас у нас одна из самых сильных в Европе армий, - Джемилев

9 июня, 2019, 19:15

Несмотря на войну за последние пять лет украинскому государству удалось достичь больших успехов как внутри страны, так и извне

Об этом с трибуны съезда партии "Европейская солидарность", который проводился в воскресенье, 9 июня 2019 года, заявил национальный лидер крымских татар, народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев, передает Еспресо.TV.

"Мы идем на досрочные парламентские выборы в очень тревожное для нашей страны время. В результате нападения на нашу страну пять лет назад, часть нашего государства оккупирована. Тем не менее, за последние пять лет было многое сделано. У нас сейчас одна из самых сильных в Европе армий. Нам удалось не только остановить врага, но и частично освободить территории. Нам удалось внести изменения в Конституцию, которые сделали неизменным курс Украины в ЕС и НАТО. Впервые за несколько столетий нам удалось добиться независимости Украинской православной церкви. Это огромный плюс для укрепления украинской безопасности и независимости", - отметил Джемилев.

Нардеп отметил, что, благодаря Порошенко, Украине удалось создать мировую коалицию в поддержку Украины.

"Я уверен, если антироссийские санкции будут продлены и усилены, очень скоро восстановим территориальную целостность нашей страны и станем полноправными членами ЕС. Но для этого очень важно, чтобы законодательная ветвь власти было представлена ответственными политическими силами", - подчеркнул он.