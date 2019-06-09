5 лет назад мы остановили проект "Новороссия". Теперь мы должны остановить Малороссию, - Ирина Геращенко

9 июня, 2019, 11:47

Партия "Европейская солидарность" выступает за жесткий и бескомпромиссный курс защиты национальных интересов. В частности, во внешнеполитическом измерении

Об этом во время съезда ЕС, который проводится в воскресенье, 9 июня 2019 года, заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Еспресо.TV .

"5 лет назад мы остановили проект" Новороссия ". С нашей армией, с нашими волонтерами, с нашими друзьями - крымскими татарами ... Теперь мы должны остановить Малороссию", - подчеркнула она.

По словам Геращенко, недопустимо, когда президент во время встреч с иностранными лидерами только говорит "Спасибо" и больше ничего. Вместо того чтобы действовать "очень жестко и бескомпромиссно", добавила она.

"Мы будем продолжать политику давления. В том числе и на наших (иностранных - ред.) партнеров, потому что ничего об Украине без Украины не будет решаться", - подытожила Геращенко.