5 лет назад мы остановили проект "Новороссия". Теперь мы должны остановить Малороссию, - Ирина Геращенко
Об этом во время съезда ЕС, который проводится в воскресенье, 9 июня 2019 года, заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Еспресо.TV .
"5 лет назад мы остановили проект" Новороссия ". С нашей армией, с нашими волонтерами, с нашими друзьями - крымскими татарами ... Теперь мы должны остановить Малороссию", - подчеркнула она.
По словам Геращенко, недопустимо, когда президент во время встреч с иностранными лидерами только говорит "Спасибо" и больше ничего. Вместо того чтобы действовать "очень жестко и бескомпромиссно", добавила она.
"Мы будем продолжать политику давления. В том числе и на наших (иностранных - ред.) партнеров, потому что ничего об Украине без Украины не будет решаться", - подытожила Геращенко.