Порошенко заявил о премьерских амбициях
9 июня, 2019, 16:12
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае победы "Европейской солидарности" на парламентских выборах, может возглавить правительство
Об этом сообщает "Громадське" .
На уточняющий вопрос рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, пятый президент ответил утвердительно.
"Если мы победим на выборах, то - да", - сказал Порошенко.
В то же время, он не ответил будет ли народным депутатом или после выборов сложит мандат.
"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", - сказал Порошенко.
- Напомним, 9 июня председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время съезда представил первую десятку своей партии.
- Партия "Европейская Солидарность", которую возглавляет Петр Порошенко , выдвигает кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу №116 нардепа Николая Княжицкого.