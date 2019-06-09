//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВыборы 2019Порошенко заявил о премьерских амбициях

Порошенко заявил о премьерских амбициях


фото: twitter
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае победы "Европейской солидарности" на парламентских выборах, может возглавить правительство

Об этом сообщает "Громадське" .

На уточняющий вопрос рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, пятый президент ответил утвердительно.

"Если мы победим на выборах, то - да", - сказал Порошенко.

В то же время, он не ответил будет ли народным депутатом или после выборов сложит мандат.

"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", - сказал Порошенко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

9 июня, 2019 воскресенье

8 июня, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать