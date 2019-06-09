Порошенко заявил о премьерских амбициях

9 июня, 2019, 16:12

Об этом сообщает "Громадське" .

На уточняющий вопрос рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, пятый президент ответил утвердительно.

"Если мы победим на выборах, то - да", - сказал Порошенко.

В то же время, он не ответил будет ли народным депутатом или после выборов сложит мандат.

"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", - сказал Порошенко.