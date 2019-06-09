Княжицкий идет на выборы от "Европейской солидарности" по 116 округу

9 июня, 2019, 13:24

Об этом корреспонденту Еспресо.TV сообщил сам депутат. В одномандатный избирательный округ №116 входят Железнодорожный район и часть Шевченковского района города Львов.

"Это моя Родина, это место, где я учился в школе, где живет моя мама, куда я каждую неделю приезжаю. Иду для того, чтобы вместе с земляками строить новый и современный Львов. Чтобы защитить те достижения, которые у нас есть за этот период. Это государственный статус украинского языка, закон о котором мы сделали. Я возглавлял комиссию ассоциации Украина - ЕС. И когда мы занимались безвизом и выполнением Соглашения об ассоциации, то знали, что никогда не позволим сделать так, чтобы это движение было замедлено. Это одна из тех целей, ради которых я иду в парламент", - отмечает Княжицкий.

Также нардеп отмечает, что самая главная его цель сегодня - сделать невозможным реванш пророссийских сил, которые пытаются попасть в новый парламент.

"Мы видим, что заходит очень много людей по спискам различных "Оппоблоков". Это члены бывшей Партии регионов, которые идут в Раду для того, чтобы уничтожить Украину. Мы этого не допустить. Также мы должны продолжить европейскую интеграцию, движение в НАТО и ЕС. Это тяжелая кропотливая и ежедневная работа. Мы умеем это делать таким образом, что это не будет какой-то далекой перспективой. Очень скоро мы станем полноценными членами Европейской семьи", - отмечает народный депутат.