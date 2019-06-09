Кандидаты от УДАРа будут только в мажоритарных округах, - Кличко

9 июня, 2019, 14:02

Партия УДАР на досрочных парламентских выборах 2019 года выдвинет кандидатов только в мажоритарных избирательных округах

Об этом 9 июня у себя на Facebook заявил глава этой политисилы, киевский городской голова Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

"По списку политическая сила кандидатов не выдвигать. Такое решение принял съезд партии", - отметил он.

Кличко рассказал, что "провел много переговоров об объединении усилий с различными демократическими силами".

"К сожалению, в силу ряда причин, такого большого объединения не произошло. Хотя, отмечу, я своим собственным амбициям никогда преимущества не предоставлял. И продемонстрировал это и в 2014 году, и теперь", - добавил он.