Кандидаты от УДАРа будут только в мажоритарных округах, - Кличко
9 июня, 2019, 14:02
Партия УДАР на досрочных парламентских выборах 2019 года выдвинет кандидатов только в мажоритарных избирательных округах
Об этом 9 июня у себя на Facebook заявил глава этой политисилы, киевский городской голова Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .
"По списку политическая сила кандидатов не выдвигать. Такое решение принял съезд партии", - отметил он.
Кличко рассказал, что "провел много переговоров об объединении усилий с различными демократическими силами".
"К сожалению, в силу ряда причин, такого большого объединения не произошло. Хотя, отмечу, я своим собственным амбициям никогда преимущества не предоставлял. И продемонстрировал это и в 2014 году, и теперь", - добавил он.
- Ранее сообщалось о возможном предвыборном альянсе партий Кличко и Саакашвили, который вернулся в Украину.
- Однако Саакашвили сообщил 8 июня, что будет идти в Верховную Раду со своей партией самостоятельно .
- Он якобы отказался возглавлять УДАР после того, как прочитал комментарии в соцсетях.