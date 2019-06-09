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Espreso.tvОбществоКандидаты от УДАРа будут только в мажоритарных округах, - Кличко

Кандидаты от УДАРа будут только в мажоритарных округах, - Кличко

Партия УДАР на досрочных парламентских выборах 2019 года выдвинет кандидатов только в мажоритарных избирательных округах

Об этом 9 июня у себя на Facebook заявил глава этой политисилы, киевский городской голова Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

"По списку политическая сила кандидатов не выдвигать. Такое решение принял съезд партии", - отметил он.

Кличко рассказал, что "провел много переговоров об объединении усилий с различными демократическими силами".

"К сожалению, в силу ряда причин, такого большого объединения не произошло. Хотя, отмечу, я своим собственным амбициям никогда преимущества не предоставлял. И продемонстрировал это и в 2014 году, и теперь", - добавил он.

  • Ранее сообщалось о возможном предвыборном альянсе партий Кличко и Саакашвили, который вернулся в Украину.
  • Однако Саакашвили сообщил 8 июня, что будет идти в Верховную Раду со своей партией самостоятельно .
  • Он якобы отказался возглавлять УДАР после того, как прочитал комментарии в соцсетях.
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