//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИзменения в избирательный кодекс: в Раде предлагают менять место голосования онлайн

Изменения в избирательный кодекс: в Раде предлагают менять место голосования онлайн

Среди поправок к новому избирательному кодексу есть предложения ввести процедуру изменения места голосования онлайн

Об этом заявил глава рабочей группы по наработке избирательного кодекса нардеп Александр Черненко, сообщает Еспресо.TV .

"Я являюсь автором более ста поправок, касающихся списков избирателей. Мы предлагаем сделать качественный шаг вперед. Например, изменение избирательного адреса или изменение места голосования, чтобы, например, могли сделать это онлайн", - отметил Черненко.

По его словам, принятие соответствующих поправок поможет устранить очереди в органах Государственного реестра избирателей для тех граждан, которые желают сменить место голосования.

"Это может осуществляться через кабинет избирателя на сайте Госреестра или через цифровую подпись. Так можно менять место голосования, а не отстаивать очереди. Это то, что предлагается правками. К сожалению, в редакции первого чтения избирательного кодекса этого нет. Я буду пытаться, чтобы эти правки были поддержаны", - подчеркнул он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июня, 2019 пятница

больше новостей

7 июня, 2019 пятница

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать