Изменения в избирательный кодекс: в Раде предлагают менять место голосования онлайн
Об этом заявил глава рабочей группы по наработке избирательного кодекса нардеп Александр Черненко, сообщает Еспресо.TV .
"Я являюсь автором более ста поправок, касающихся списков избирателей. Мы предлагаем сделать качественный шаг вперед. Например, изменение избирательного адреса или изменение места голосования, чтобы, например, могли сделать это онлайн", - отметил Черненко.
По его словам, принятие соответствующих поправок поможет устранить очереди в органах Государственного реестра избирателей для тех граждан, которые желают сменить место голосования.
"Это может осуществляться через кабинет избирателя на сайте Госреестра или через цифровую подпись. Так можно менять место голосования, а не отстаивать очереди. Это то, что предлагается правками. К сожалению, в редакции первого чтения избирательного кодекса этого нет. Я буду пытаться, чтобы эти правки были поддержаны", - подчеркнул он.
- Напомним, 29 мая председатель рабочей группы по вопросам подготовки нового избирательного кодекса, нардеп Александр Черненко заявил, что в избирательный кодекс было подано 4 тыс. 307 поправок от 101 субъекта.
- Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что избирательный кодекс по открытым спискам может быть принят 11 июля.