Изменения в избирательный кодекс: в Раде предлагают менять место голосования онлайн

7 июня, 2019, 13:28

Среди поправок к новому избирательному кодексу есть предложения ввести процедуру изменения места голосования онлайн

Об этом заявил глава рабочей группы по наработке избирательного кодекса нардеп Александр Черненко, сообщает Еспресо.TV .

"Я являюсь автором более ста поправок, касающихся списков избирателей. Мы предлагаем сделать качественный шаг вперед. Например, изменение избирательного адреса или изменение места голосования, чтобы, например, могли сделать это онлайн", - отметил Черненко.

По его словам, принятие соответствующих поправок поможет устранить очереди в органах Государственного реестра избирателей для тех граждан, которые желают сменить место голосования.

"Это может осуществляться через кабинет избирателя на сайте Госреестра или через цифровую подпись. Так можно менять место голосования, а не отстаивать очереди. Это то, что предлагается правками. К сожалению, в редакции первого чтения избирательного кодекса этого нет. Я буду пытаться, чтобы эти правки были поддержаны", - подчеркнул он.