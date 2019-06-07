Трамп назвал причину ухудшения отношений между США и Россией
В интервью Fox News Трамп сказал, что Мюллер "выставил себя дураком", когда дал первые и единственные комментарии о своем расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы США.
"Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были испорчены лживой охотой на ведьм", - сказал он.
Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.
Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Накануне Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и уходит из Министерства юстиции.