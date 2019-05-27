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Espreso.tvСпортХацкевич раскритиковал бразильского легионера "Динамо"

Хацкевич раскритиковал бразильского легионера "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич раскритиковал бразильского легионера Сидклея

Слова белорусского специалиста приводит программа "ПроФутбол".

Хацкевич объяснил, почему заменил Сидклея в первом тайме матча со "Львовом" (2: 1).

"От защитника нужна надежность в обороне. С левого фланга шли все первые атаки, которые были у наших ворот. Надо было что-то менять. Где-то рисковал и здоровьем Миколенко, но он выдержал. Я приводил статистику: бразилец сыграл 19 матчей на позиции крайнего полузащитника, забил 1 мяч и отдал 1 голевой пас. Вот его эффективность игры в этой позиции. Сидклей - легионер и должен быть сильнее украинских футболистов на своей позиции ", - сказал Хацкевич.

 

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