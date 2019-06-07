С осени на украинских дорогах будут фрезеровать шумовые полосы
Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.
Такие полосы могут устраиваться на дорожных обочинах и участках дороги с повышенной опасностью. Во время наезда автомобиля на них водитель и другие пассажиры чувствуют сильное шумовое и вибрационное воздействие, которое заставляет интуитивно сбрасывать скорость и повышать внимание на дороге.
Парцхаладзе ссылается на британское исследование, согласно которому каждый 10-й из опрошенных водителей признался, что засыпал за рулем, каждый 4-й - хотел заснуть, потому что чувствовал себя усталым и вялым.
"В Украине, я думаю, ситуация не лучше. Устройство шумовых полос на трассах может действительно существенно повысить безопасность на дорогах и уменьшить количество возможных ДТП. Поэтому мы и прописали целесообразность их устройства", - пояснил он.
По подсчетам экспертов, устройство шумовых полос может способствовать уменьшению количества ДТП в 4-6 раз.
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Напомним, также с сентября в Украине во время строительства новых и реконструкции имеющихся трасс на въездах в населенные пункты должны обязательно обустраиваться специальные островки безопасности .
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Также в соответствии с новыми ДБН с осени в Украине крайние левые полосы на дорогах сузят .
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