С осени при въезде в населенные пункты будут обустраивать островки для снижения скорости

31 мая, 2019, 16:03

С сентября в Украине во время строительства новых и реконструкции имеющихся трасс на въездах в населенные пункты должны обязательно обустраиваться специальные островки безопасности

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook .

"Мы вводим европейскую практику успокоения транспортного трафика. Теперь при строительстве новых и реконструкции существующих трасс на въездах в населенные пункты должны обязательно обустраиваться специальные островки", - написал он.

Он добавил, что по возможности такие средства безопасности должны предусматриваться и во время капитального ремонта.

Заместитель министра рассказал, что в Европе такие дорожные техсредства называются "traffic calming".

"Например, это островки и другие искусственные изгибы проезжей части на трассах, которые заставляют водителей снижать скорость и быть более внимательными за рулем", - отметил он.

Парцхаладзе добавил, что это очень важно делать именно при въезде в населенные пункты, где скорость должна быть значительно ниже, чем на трассах.

Такие островки называются направляющими и имеют полуовальную форму. Чтобы объехать этот островок, водитель вынужден затормозить и повысить внимание на дороге, пояснил замминистра.

Направляющие островки размещаются при отсутствии наземного пешеходного перехода на полосе движения в направлении населенного пункта.

Если же пешеходный переход присутствует, тогда проектируется островок безопасности для пешеходов в соответствии с требованиями ГСН "Улицы и дороги населенных пунктов".

Такие меры безопасности позволят снизить среднюю скорость движения на трассах, и соответственно количество ДТП и аварий. Также это улучшит условия передвижения пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта и в целом успокоит транспортный трафик, подчеркнули в Минрегионе.