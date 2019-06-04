С осени в Украине крайние левые полосы на дорогах сузят

4 июня, 2019, 11:53

С 1 сентября вступают в силу новые изменения государственных строительных норм по проектированию дорог общего пользования

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Это очень удачная практика, работает во многих странах Европы и мира. Поэтому мы решили обязательно ввести ее во время нового строительства крупнейших и самых интенсивных украинских трасс при устройстве левых скоростных полос", - пояснил он.

Согласно новым нормам:

с 3,75 до 3,5 м сужается ширина левых полос движения на дорогах I категории. Это трассы с 3 и более полосами движения в одном направлении. Это касается нового строительства трасс и является обязательным. Для реконструируемых трасс эта норма является рекомендательной.

установлена новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (I-II категорий) - 3 м вместо 2,5 м. Сейчас существующая ширина этой полосы очень опасна и вызывает дополнительные аварии. Особенно это актуально для грузовых автомобилей, которые не могут в полной мере безопасно и удобно разместиться на таком участке дороги.

установлены современные и более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых. Это актуально для горных трасс, трасс на другом сложном ландшафте и тому подобное. Благодаря установке более безопасных минимальных радиусов кривых новые дороги будут проектироваться с лучшей видимостью.

В Минрегионе рассчитывают, что это позволит, минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах, сделает водителей более внимательными за рулем, поэтому аварий и ДТП станет меньше.

Изменения в ДБН разработаны ГП "ГосдорНИИ" и вступают в действие с 1 сентября 2019 года.