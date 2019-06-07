"Барселона" собралась подписать легендарного голкипера
7 июня, 2019, 13:28
Каталонская "Барселона" может предложить контракт легенде итальянского футбола Джанлуиджи Буффон, который 30 июня оставит ПСЖ
Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
"Барселона" рассматривает возможность подписания Буффона как сменщика для Марка-Андре тер Штегена. Кроме каталонцев, 41-летнего итальянца приглашают Италия, Германия, Китай, а также "Фенербахче".
Буффон пока не определился с будущим и взял время на размышление.
- Напомним, весной 2018 г. Джанлуиджи Буффон объявил , что оставляет туринский "Ювентус".
- Легендарный итальянец решил продолжить карьеру во французском ПСЖ .
- 28 марта 2019 г. стало известно, что Джанлуиджи Буффон может после нынешнего сезона завершить карьеру .
- 6 июня французский ПСЖ объявил, что знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон оставил клуб.