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Espreso.tvСпорт"Барселона" собралась подписать легендарного голкипера

"Барселона" собралась подписать легендарного голкипера


фото: REUTERS
Каталонская "Барселона" может предложить контракт легенде итальянского футбола Джанлуиджи Буффон, который 30 июня оставит ПСЖ

Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

"Барселона" рассматривает возможность подписания Буффона как сменщика для Марка-Андре тер Штегена. Кроме каталонцев, 41-летнего итальянца приглашают Италия, Германия, Китай, а также "Фенербахче".

Буффон пока не определился с будущим и взял время на размышление.

 

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