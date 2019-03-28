Легендарный футбольный голкипер хочет завершить карьеру
28 марта, 2019, 12:09
Знаменитый итальянский вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон может после нынешнего сезона завершить карьеру
Об этом сообщает Il Mattino.
ПСЖ приостановил переговоры с Джанлуиджи Буффон о продлении контракта. По информации издания, руководство парижан решило не спешить с подписанием нового соглашения с 41-летним вратарем после вылета команды из Лиги чемпионов.
Вероятной причиной паузы стало то, что Буффон находится в раздумьях и может принять решение о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.
Буффон перешел в ПСЖ летом 2018 на правах свободного агента из "Ювентуса". С новым клубом он подписал однолетний контракт. В нынешнем сезоне в составе парижан итальянец пропустил 13 мячей в 20 матчах.
- Весной 2018 Джанлуиджи Буффон объявил, что оставляет туринский "Ювентус".
- Легендарный итальянец решил продолжить карьеру во французском ПСЖ, с которым заключил контракт на два года.
- Французский футбольный клуб ПСЖ предлагает фантастическую зарплату нападающему Килиана Мбаппе, чтобы удержать его от перехода в "Реал".
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-