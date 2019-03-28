Легендарный футбольный голкипер хочет завершить карьеру

28 марта, 2019, 12:09

Знаменитый итальянский вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон может после нынешнего сезона завершить карьеру

Об этом сообщает Il Mattino.

ПСЖ приостановил переговоры с Джанлуиджи Буффон о продлении контракта. По информации издания, руководство парижан решило не спешить с подписанием нового соглашения с 41-летним вратарем после вылета команды из Лиги чемпионов.

Вероятной причиной паузы стало то, что Буффон находится в раздумьях и может принять решение о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

Буффон перешел в ПСЖ летом 2018 на правах свободного агента из "Ювентуса". С новым клубом он подписал однолетний контракт. В нынешнем сезоне в составе парижан итальянец пропустил 13 мячей в 20 матчах.