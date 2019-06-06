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Espreso.tvСпортЛегендарный итальянский голкипер Буффон оставил ПСЖ

Легендарный итальянский голкипер Буффон оставил ПСЖ


фото: twitter
Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон оставил французский ПСЖ

Об этом сообщает ПСЖ в twitter.

"Джентльмен на поле и за его пределами, необычный партнер по команде. Желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все, Джанлуиджи Буффон", - говорится в заявлении парижского клуба.

41-летний Буффон перешел в ПСЖ летом прошлого года на правах свободного агента из итальянского "Ювентуса". Контракт футболиста с парижанами был рассчитан до нынешнего лета.

В завершившемся сезоне Буффон сыграл 25 матчей на клубном уровне. В его пассиве 25 пропущенных мячей. С командой вратарь стал чемпионом Франции.

Также голкипер ранее выступал за итальянскую "Парму".

Сильвано Мартина, агент Буффона, отметил, что его клиент пока не планирует завершать профессиональную карьеру.

"Джиджи не перестанет играть. Он не собирается завершать карьеру. Он провел встречу с руководством ПСЖ, на котором было решено, что расставание будет лучшим решением. Теперь мой клиент возьмет паузу на несколько дней, чтобы подумать со своей семьей о будущем . После объявления о его уходе из ПСЖ меня засыпали телефонными звонками. Буффон еще не принял решение. Конечно, нам приятно чувствовать такой интерес", - сказал Мартин.

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