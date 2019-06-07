Путин назвал попытки противодействовать "Северному потоку-2" рейдерством
Об этом сообщает Новая газета.
По его словам, государства, "которые проповедовали принципы свободы торговли и честной конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций", а также "откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов нерыночными средствами".
Примером такого рейдерства Путин назвал ситуацию с "Северным потоком-2".
"Ну например, строительство газопровода "Северный поток-2". Этот проект полностью соответствует национальным интересам всех участников и России. Если бы не это, западные партнеры не принимали бы участие в строительстве", - считает Путин.
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Напомним, экс-канцлер Германии, а по совместительству - глава комитета акционеров Nord Stream, Герхард Шредер заявил, что основной причиной задержки со строительством "Северного потока-2" является давление США на Данию