Шредер говорит, что США давят на Данию в отношении "Северного потока-2"
Об этом сообщает агентство Reuters.
Экс-канцлер Германии сказал, что американский газ дороже российского и будет плохим выбором для Европы. Он добавил: проведение выборов в Дании вселяет надежду, что "Северный поток-2" будет завершен вовремя.
"Северный поток-2" - это проект, который может быть введен в эксплуатацию в конце года. Но есть проблема, и это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США (на Данию) и Украиной ", - сказал Шредер.
Дания еще не решила, давать ли разрешение на строительство газопровода, который по плану должен проходить через ее территориальные воды. Ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что российская агрессия против Украины уменьшает шансы на то, что Дания выдаст соответствующее разрешение.
"Дания ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы", - заявил Шредер.
- Как сообщалось, в марте Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании альтернативного маршрута для "Северного потока-2".
- После этого Коболев заявил, что ни при каких обстоятельствах "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года. В связи с этим "Газпрому" придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу, либо договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам, отметил он.
- Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года. По его словам, нет никаких "роковых юридических препятствий".
- 15 апреля компания Nord Stream 2 AG подала Датскому энергетическому агентству заявку на согласование третьего варианта маршрута газопровода.
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