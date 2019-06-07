Шредер говорит, что США давят на Данию в отношении "Северного потока-2"

7 июня, 2019, 12:36

Бывший канцлер Германии, глава комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер заявил, что основной причиной задержки со строительством "Северного потока-2" является давление США на Данию

Об этом сообщает агентство Reuters.

Экс-канцлер Германии сказал, что американский газ дороже российского и будет плохим выбором для Европы. Он добавил: проведение выборов в Дании вселяет надежду, что "Северный поток-2" будет завершен вовремя.

"Северный поток-2" - это проект, который может быть введен в эксплуатацию в конце года. Но есть проблема, и это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США (на Данию) и Украиной ", - сказал Шредер.

Дания еще не решила, давать ли разрешение на строительство газопровода, который по плану должен проходить через ее территориальные воды. Ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что российская агрессия против Украины уменьшает шансы на то, что Дания выдаст соответствующее разрешение.

"Дания ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы", - заявил Шредер.