Минобороны: Бойцам ООС не нужно разрешение на ответный огонь

Об этом заявил заместитель командующего ООС, руководитель безопасности группы Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь, сообщает пресс-служба Минобороны.

Украинские подразделения в ООС самостоятельно применяют технику и вооружение, если есть угроза их жизни или потери территории, говорится в сообщении.

"Согласно распоряжению начальника Генштаба, главнокомандующего, командующего ООС и командиров бригад разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории", - отметил он.

Заместитель командующего ООС отметил, что после открытия ответного огня, к бойцам ВСУ со стороны украинского командования не применяются какие-либо "карательные меры".

"После этого не проводятся какие-то карательные меры, разборки, так как от этого зависит жизнь и здоровье наших военнослужащих, от этого зависит, в том числе, моральный климат в коллективах, которые выполняют боевые задачи", - отметил Бондарь.