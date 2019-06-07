Командующий ООС: украинские подразделения дают немедленный отпор агрессору

7 июня, 2019, 18:44

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский заявил, что силы операции Объединенных сил находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"По состоянию на 16:00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новолуганского", - отметил командующий ООС Александр Сирский.

Отмечается, что у штаба есть доказательства применения противником оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

"У нас есть неопровержимые доказательства применения противником артиллерии калибра 122 мм, запрещенной Минскими договоренностями. Как только вражеская батарея проявила себя огнем, Объединенные силы немедленно применили огневые средства поражения в ответ", - заявил он.

Сирский отметил, что огонь русских оккупантов не остается безнаказанным.