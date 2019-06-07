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Espreso.tvМирМэй ушла с поста председателя Консервативной партии

Мэй ушла с поста председателя Консервативной партии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 7 июня сообщила членам Консервативной партии, что она уходит в отставку как ее глава

Об этом сообщает Reuters.

Мэй возглавляла консервативную партию с середины 2016 года. Она продолжит возглавлять политсилу, пока ей не найдут замену.

  • Напомним, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера партии, но продолжит работу в качестве премьера, пока не пройдет конкурс на должность лидера партии.
  • Процесс выбора нового лидера должен начаться через неделю после того, как Тереза Мэй уйдет в отставку.
  • На должность премьер-министра Великобритании претендуют уже 10 кандидатов.

 

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