Мэй ушла с поста председателя Консервативной партии
7 июня, 2019, 19:22
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 7 июня сообщила членам Консервативной партии, что она уходит в отставку как ее глава
Об этом сообщает Reuters.
Мэй возглавляла консервативную партию с середины 2016 года. Она продолжит возглавлять политсилу, пока ей не найдут замену.
- Напомним, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера партии, но продолжит работу в качестве премьера, пока не пройдет конкурс на должность лидера партии.
- Процесс выбора нового лидера должен начаться через неделю после того, как Тереза Мэй уйдет в отставку.
- На должность премьер-министра Великобритании претендуют уже 10 кандидатов.