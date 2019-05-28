Определился десятый претендент на пост премьера Британии
Об этом сообщает The Sun.
"Я новое лицо со свежими идеями от нового и талантливого поколения", - заявил Малтхаус.
Он отметил, что хочет "поменять политиков, которые раскололи партию".
Кот Малтхаус станет десятым претендентом на должность Терезы Мэй.
Накануне о своем желании стать премьер-министром Великобритании заявил глава МВД Великобритании Саджид Джавид .
Ранее о планах принять участие в борьбе за пост премьера заявили глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Маквей, лидер Палаты общин Андреа лэдс, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр охраны здоровье Мэтт Хэнкок, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и бывший глава МИД Борис Джонсон .
Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила , что 7 июня она уходит с поста лидера Консервативной партии. В течение недели после этого будет избран новый руководитель партии. Мэй отметила, что если партия возглавит новый человек, она также покинет пост премьер-министра.