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Espreso.tvОбществоКоломойский должен ПриватБанку по меньшей мере 212 млрд

Коломойский должен ПриватБанку по меньшей мере 212 млрд


фото: bbc
Подтвержденный аудитом долг связанных с Игорем Коломойским лиц и компаний перед ПриватБанком составляет 212 млрд грн

Об этом сообщила заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук в интервью НВ Бизнес .

"Компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам банка, на сегодня в гривневом эквиваленте должны банку 240 млрд грн. 212 млрд из них подтверждены аудиторским заключением кредиты плюс проценты, начисленные, но не полученные. И соответственно, когда растет курс, увеличиваются и обязательства по валютной позиции", - сказала она, отвечая на вопрос о том, сколько средств должен вернуть Коломойский.

 

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