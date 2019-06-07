Коломойский должен ПриватБанку по меньшей мере 212 млрд
Об этом сообщила заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук в интервью НВ Бизнес .
"Компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам банка, на сегодня в гривневом эквиваленте должны банку 240 млрд грн. 212 млрд из них подтверждены аудиторским заключением кредиты плюс проценты, начисленные, но не полученные. И соответственно, когда растет курс, увеличиваются и обязательства по валютной позиции", - сказала она, отвечая на вопрос о том, сколько средств должен вернуть Коломойский.
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Напомним, 8 апреля Коломойский заявил, что рассчитывает на компенсацию в размере $2 млрд за национализацию ПриватБанка , который ему ранее принадлежал.
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Впрочем впоследствии бизнесмен дополнил свой иск Коломойский совместно с кипрской компанией Triantal Investments Ltd. новыми требованиями к Украине о возвращении каждому из них соответствующего пакета акций ПриватБанка .