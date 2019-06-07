Коломойский должен ПриватБанку по меньшей мере 212 млрд

7 июня, 2019, 11:53

Подтвержденный аудитом долг связанных с Игорем Коломойским лиц и компаний перед ПриватБанком составляет 212 млрд грн

Об этом сообщила заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук в интервью НВ Бизнес .

"Компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам банка, на сегодня в гривневом эквиваленте должны банку 240 млрд грн. 212 млрд из них подтверждены аудиторским заключением кредиты плюс проценты, начисленные, но не полученные. И соответственно, когда растет курс, увеличиваются и обязательства по валютной позиции", - сказала она, отвечая на вопрос о том, сколько средств должен вернуть Коломойский.