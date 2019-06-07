Глава "Возрождения" Бондарь вышел из партии из-за объединения с "Оппоблоком"
Об этом Виктор Бондарь сообщил в Facebook.
"Заявляю о своем выходе из партии "Возрождение", - написал он.
Бондарь отметил, что у него было целью обновить "Возрождение", опираясь на новых для политики, но мощных и опытных людей.
"Я пытался собрать новых действенных молодых людей и авторитетных депутатов-мажоритарщиков со всей Украины. Президентская избирательная компания показала, что проблемы возрождения экономики, промышленности, транспорта, энергетики сейчас не нашли поддержки", - подчеркнул он ..
По его мнению, люди справедливо, в первую очередь, желают смены старой политической элиты.
"Сегодня мы увидели желание отдельных депутатов и членов партии объединиться с Оппозиционными блоком. Абсолютное большинство депутатов поддерживают мою мысль и не вошли в состав этого объединения. По сути, произошло объединение политиков и капитала юга и востока страны. Это не мой путь!" - отметил политик.
Бондарь отметил, что принял решение о выходе из партии "Возрождение" и сложении полномочий председателя партии.
"Соответствующие документы зарегистрированы в Министерстве юстиции", - добавил он.
- Напомним, 7 июня заместитель главы "Оппоблока" Вилкул заявил, что для участия в парламентских выборах объединились "Оппоблок", партия "мэров" Труханова и Кернеса, партия "Наши" Мураева, "Возрождение" и партия "Мира и развития".