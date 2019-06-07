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Espreso.tvОбщество"Оппоблок" Вилкула объединился с Кернесом

"Оппоблок" Вилкула объединился с Кернесом

"Оппозиционный блок", партия "мэров" Труханова и Кернеса, партия "Наши" Мураева, "Возрождение" и партия "Мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах

Об этом заявил заместитель председателя "Оппоблока" Александр Вилкул в Facebook .

"Оппозиционный блок" объединился с 4 партиями, говорится в сообщении.

"Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям благосостояние. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы", - заявил он.

Отмечается, что председатель политсовета "Возрождение" Владимир Пилипенко заявил, что в ближайшее время состоится объединительный съезд, на котором будет создана организационная структура с единым партийным руководством.

 

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