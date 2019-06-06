Судан: число погибших превысило 100, оппозиция отказывается от переговоров

6 июня, 2019, 11:04

В Судане во время разгона военными протестующих погибли не менее 101 человека

Об этом сообщили в Центральном комитете суданских врачей, связанном с протестным движением, передает Reuters.

По их информации, количество погибших в результате зачистки лагеря протестующих и последующих беспорядков возросло до 101. Ожидается, что оно может увеличиться. Официальных данных о жертвах пока нет.

На фоне массовых протестов в столице Судана Хартуме лидеры военного блока предложили возобновить переговоры с оппозицией. Но представители демократической оппозиции отвергли это предложение, заявив, что военным нельзя доверять.

"Сегодня Военный совет пригласил нас к диалогу, и в то же время он внушает страх гражданам на улицах", - сказал Reuters Мадани Аббас Мадани, лидер главной оппозиционной группы Судана, Декларация сил свободы и перемен.

"Суданский народ не открыт для переговоров с Переходным военным советом, который убивает людей. Нам нужны справедливость и ответственность к переговорам о любом политическом процессе", - сказал представитель оппозиционной Суданской ассоциации профессионалов Амджад Фарид в комментарии AFP.

Напомним, что из реки Нил в Хартуме выловили 40 тел протестующих, погибших в результате жестоких репрессий против протестов.

3 июня в столице Судана Хартуме силовики открыли огонь по участникам акции протеста. Тогда было известно о гибели по меньшей мере 30 человек.

Демонстранты занимали площадь перед военным штабом с 6 апреля, за несколько дней до того, как президент Омар аль-Башир был свергнут после 30 лет у власти.

Их представители вели переговоры с Переходным военным советом Судана и договорились о трехлетнем переходном периоде, который завершится выборами.