В Судане из Нила выловили десятки тел погибших в столкновении с силовиками, - оппозиция

5 июня, 2019, 17:39

Активисты суданской оппозиции сообщили о том, что из реки Нил в столице Судана Хартуме выловили 40 тел протестующих, погибших в результате жестоких репрессий против протестов, общее количество погибших в столкновениях с силовиками - около сотни человек

Врачи, связанные с оппозицией, заявили, что 4 июня в реке Нил были обнаружены 40 тел из 100 человек, которые считаются убитыми с тех пор как силы безопасности напали на лагерь протестующих 3 июня, передает BBC.

"Сорок тел наших благородных мучеников были извлечены вчера из реки Нил", - говорится в сообщении Центрального комитета суданских врачей, опубликованном 5 июня на его странице в Facebook.

В еще одном сообщении этой организации сказано, что подтверждена смерть 60 человек, 326 человек ранены.

"Ожидается, что число погибших будет гораздо выше", - сказано в сообщении.

Сообщается, что члены военизированной группировки нападают на гражданских. Правящий Переходной военный совет Судана (TMC) пообещал провести расследование.

Жители Хартума рассказали журналистам, что живут в страхе перед военнослужащими из Сил скорой поддержки (RSF), которые находятся на улицах. Военизированное подразделение, ранее называвшееся ополчением Джанджавид, стало известно во время конфликта в Дарфуре в Западном Судане в 2003 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Судана Хартуме силовики открыли огонь по протестующим.