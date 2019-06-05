В Судане из Нила выловили десятки тел погибших в столкновении с силовиками, - оппозиция
Врачи, связанные с оппозицией, заявили, что 4 июня в реке Нил были обнаружены 40 тел из 100 человек, которые считаются убитыми с тех пор как силы безопасности напали на лагерь протестующих 3 июня, передает BBC.
В еще одном сообщении этой организации сказано, что подтверждена смерть 60 человек, 326 человек ранены.
"Ожидается, что число погибших будет гораздо выше", - сказано в сообщении.
Сообщается, что члены военизированной группировки нападают на гражданских. Правящий Переходной военный совет Судана (TMC) пообещал провести расследование.
Жители Хартума рассказали журналистам, что живут в страхе перед военнослужащими из Сил скорой поддержки (RSF), которые находятся на улицах. Военизированное подразделение, ранее называвшееся ополчением Джанджавид, стало известно во время конфликта в Дарфуре в Западном Судане в 2003 году.
Напомним, ранее сообщалось, что в столице Судана Хартуме силовики открыли огонь по протестующим.