Армия Судана разогнала протестующих. 35 погибших

4 июня, 2019, 08:17

Армия Судана разогнала демонстрантов, которые несут "вахту демократии" возле Минобороны в Хартуме

Об этом сообщает Комитет врачей Судана, передает Anadolu Agency.

Вследствие разгона погибли не менее 35 человек, а ранения получили сотни военных.

После разгона протестующих ведущая оппозиционная сила в Судане альянс "За свободу и перемены" призвала жителей страны к началу бессрочной акции гражданского неповиновения.

Кроме того, оппозиция потребовала роспуска военного совета. В альянсе назвали лживыми обещания лидеров военного переворота, которые "скрыли от населения свое истинное лицо".