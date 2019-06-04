Армия Судана разогнала протестующих. 35 погибших
4 июня, 2019, 08:17
Армия Судана разогнала демонстрантов, которые несут "вахту демократии" возле Минобороны в Хартуме
Об этом сообщает Комитет врачей Судана, передает Anadolu Agency.
Вследствие разгона погибли не менее 35 человек, а ранения получили сотни военных.
После разгона протестующих ведущая оппозиционная сила в Судане альянс "За свободу и перемены" призвала жителей страны к началу бессрочной акции гражданского неповиновения.
Кроме того, оппозиция потребовала роспуска военного совета. В альянсе назвали лживыми обещания лидеров военного переворота, которые "скрыли от населения свое истинное лицо".
- Напомним, что в Хартуме (Судан) 11 апреля прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить от власти президента Омара аль-Башира.