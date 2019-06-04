//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАрмия Судана разогнала протестующих. 35 погибших

Армия Судана разогнала протестующих. 35 погибших


фото: REUTERS
Армия Судана разогнала демонстрантов, которые несут "вахту демократии" возле Минобороны в Хартуме

Об этом сообщает Комитет врачей Судана, передает Anadolu Agency.

Вследствие разгона погибли не менее 35 человек, а ранения получили сотни военных.

После разгона протестующих ведущая оппозиционная сила в Судане альянс "За свободу и перемены" призвала жителей страны к началу бессрочной акции гражданского неповиновения.

Кроме того, оппозиция потребовала роспуска военного совета. В альянсе назвали лживыми обещания лидеров военного переворота, которые "скрыли от населения свое истинное лицо".

  • Напомним, что в Хартуме (Судан) 11 апреля прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить от власти президента Омара аль-Башира.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 июня, 2019 вторник

больше новостей

4 июня, 2019 вторник

3 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать