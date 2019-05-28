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Espreso.tvСпортТренер сборной Бразилии ошарашил Неймара неожиданным решением

Тренер сборной Бразилии ошарашил Неймара неожиданным решением


фото: The Atlantic
Главный тренер сборной Бразилии Тите отобрал у форварда ПСЖ Неймара капитанскую повязку

Об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола .

Форвард сборной Бразилии Неймар НЕ будет капитаном национальной команды в товарищеских матчах с Катаром и Гондурасом и на Кубке Америки.

Главный тренер Тите рассказал об этом Неймару в субботу, 25 мая, а на следующий день капитаном был назначен Дани Алвес.

Алвес провел наибольшее количество матчей среди игроков, вызванных на Кубок Америки - 138. В последний раз он был капитаном сборной Бразилии в товарищеском матче с Германией в марте 2018 года.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А вместе с национальными командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

Рекордом по количеству побед в Кубке Америки обладает сборная Уругвая, которая выигрывала турнир 15 раз. Ближайшими конкурентами являются Аргентина (14) и Бразилия (8).

  • Напомним, 8 мая стало известно, что нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар может перейти в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно с более 350 млн евро .
  • 21 апреля Неймар впервые с января вышел на поле и помог ПСЖ стать чемпионом Франции .
  • 28 апреля после поражения от "Ренна" в финале Кубка Франции бразильский форвард ПСЖ Неймар ударил болельщика .
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