Тренер сборной Бразилии ошарашил Неймара неожиданным решением

28 мая, 2019, 11:29

Главный тренер сборной Бразилии Тите отобрал у форварда ПСЖ Неймара капитанскую повязку

Об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола .

Форвард сборной Бразилии Неймар НЕ будет капитаном национальной команды в товарищеских матчах с Катаром и Гондурасом и на Кубке Америки.

Главный тренер Тите рассказал об этом Неймару в субботу, 25 мая, а на следующий день капитаном был назначен Дани Алвес.

Алвес провел наибольшее количество матчей среди игроков, вызванных на Кубок Америки - 138. В последний раз он был капитаном сборной Бразилии в товарищеском матче с Германией в марте 2018 года.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Бразильцы сыграют в группе А вместе с национальными командами Боливии, Венесуэлы и Перу.

Рекордом по количеству побед в Кубке Америки обладает сборная Уругвая, которая выигрывала турнир 15 раз. Ближайшими конкурентами являются Аргентина (14) и Бразилия (8).