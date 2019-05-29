Неймар попал в "черную полосу" в сборной Бразилии

29 мая, 2019, 12:36

Форвард ПСЖ Неймар, после потери капитанской повязки в сборной Бразилии, получил травму на тренировке

Об этом сообщает Globo Esporte .

Неймар не смог завершить тренировку национальной команды, которая начала подготовку к Кубку Америки.

По информации источника, бразильский форвард почувствовал боль в левом колене после столкновения на командном занятии. Врачи сборной оказали помощь Неймару, после чего футболист попытался вернуться к тренировке. Однако после выполнения нескольких упражнений Неймар снова почувствовал боль в колене и был вынужден покинуть поле в сопровождении врачей сборной Бразилии. Степень серьезности повреждения пока не определена.

В ближайшее время бразильцам предстоит провести товарищеские матчи с Катаром и Гондурасом, после чего команда примет участие в Кубке Америки. Турнир будет проходить в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Хозяева сыграют в группе А, где их соперниками станут Боливия, Венесуэла и Перу.