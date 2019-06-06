Нет никакой экономической блокады ОРДЛО, это временный запрет, - Кучма
Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, сообщает Еспресо.TV.
Кучма отметил, что сейчас особый вопрос, это вопрос безопасности.
По его мнению, главные вопросы - прекращение огня, отвод всех видов вооружения и войск. Эти проблемы "топчутся" на месте.
"Можно провести на оккупированных территориях выборы или сделать амнистию? Проблем более чем достаточно", - отметил Кучма.
Леонид Кучма прокомментировал вопрос о прекращении блокады так называемых "ЛНР" и "ДНР".
"Вопрос блокады. Нет никакой экономической блокады. Уважаемые господа, почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко. Это - временное запрещение перемещения грузов через линию соприкосновения", - подчеркнул Кучма.
По словам экс-президента, ежедневно сотни и тысячи людей пересекают с обеих сторон контрольные пункты.
"Этот вопрос каждый раз возникает на контактной группе с той стороны. Мы четко заявляем, что движение должно быть двустороннее. Если вы за это время "национализировали" все украинские предприятия, то ответьте, когда вы собираетесь нам их возвращать", - подчеркнул Кучма .
Экс-президент отметил, что это контактная группа, которая заседает в Минске, не может отменить указ президента Украины.
"Этот вопрос существует, его постоянно поднимает, кроме ОРДЛО, российская сторона, я думаю, что он существует и в Украине. Потому что украинская сторона тот бизнес, который потерял там свои предприятия, хочет вернуть их", - отметил Кучма.
- Напомним, 5 июня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма предложил снять блокаду с Донбасса.
- 6 июня генпрокурор Луценко назвал возможное снятие блокады с оккупированного Донбасса финансированием терроризма, которое подпадает под статью 258-5 УК .