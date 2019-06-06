Нет никакой экономической блокады ОРДЛО, это временный запрет, - Кучма

6 июня, 2019, 17:02

Нет никакой экономической блокады ОРДЛО, это - временное запрещение перемещения грузов через линию соприкосновения

Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, сообщает Еспресо.TV.

Кучма отметил, что сейчас особый вопрос, это вопрос безопасности.

По его мнению, главные вопросы - прекращение огня, отвод всех видов вооружения и войск. Эти проблемы "топчутся" на месте.

"Можно провести на оккупированных территориях выборы или сделать амнистию? Проблем более чем достаточно", - отметил Кучма.

Леонид Кучма прокомментировал вопрос о прекращении блокады так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Вопрос блокады. Нет никакой экономической блокады. Уважаемые господа, почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко. Это - временное запрещение перемещения грузов через линию соприкосновения", - подчеркнул Кучма.

По словам экс-президента, ежедневно сотни и тысячи людей пересекают с обеих сторон контрольные пункты.

"Этот вопрос каждый раз возникает на контактной группе с той стороны. Мы четко заявляем, что движение должно быть двустороннее. Если вы за это время "национализировали" все украинские предприятия, то ответьте, когда вы собираетесь нам их возвращать", - подчеркнул Кучма .

Экс-президент отметил, что это контактная группа, которая заседает в Минске, не может отменить указ президента Украины.

"Этот вопрос существует, его постоянно поднимает, кроме ОРДЛО, российская сторона, я думаю, что он существует и в Украине. Потому что украинская сторона тот бизнес, который потерял там свои предприятия, хочет вернуть их", - отметил Кучма.