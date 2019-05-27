Промоутер раскрыл детали следующего боя Ломаченко
27 мая, 2019, 15:03
Промоутер Боб Арум рассказал о деталях поединка за вакантный титул WBC в легком дивизионе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом
Об этом Арум заявил в интервью talkSPORT.com.
Ломаченко побьется с первым номером рейтинга WBC конце августа. Также глава Top Rank заявил, что договорился со своим коллегой Эдди Хирном, который забронирует бой на платформе DAZN.
Поединок состоится в Англии 31 августа. Среди возможных вариантов места проведения - арена О2 в Лондоне или стадион "Кей-Си" в Халли.
В легком весе соревнуются боксеры до 61,2 кг.
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