Промоутер раскрыл детали следующего боя Ломаченко

27 мая, 2019, 15:03

Промоутер Боб Арум рассказал о деталях поединка за вакантный титул WBC в легком дивизионе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом

Об этом Арум заявил в интервью talkSPORT.com.

Ломаченко побьется с первым номером рейтинга WBC конце августа. Также глава Top Rank заявил, что договорился со своим коллегой Эдди Хирном, который забронирует бой на платформе DAZN.

Поединок состоится в Англии 31 августа. Среди возможных вариантов места проведения - арена О2 в Лондоне или стадион "Кей-Си" в Халли.

В легком весе соревнуются боксеры до 61,2 кг.