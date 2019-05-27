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Espreso.tvСпортПромоутер раскрыл детали следующего боя Ломаченко

Промоутер раскрыл детали следующего боя Ломаченко


фото: talkSPORT
Промоутер Боб Арум рассказал о деталях поединка за вакантный титул WBC в легком дивизионе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом

Об этом Арум заявил в интервью talkSPORT.com.

Ломаченко побьется с первым номером рейтинга WBC конце августа. Также глава Top Rank заявил, что договорился со своим коллегой Эдди Хирном, который забронирует бой на платформе DAZN.

Поединок состоится в Англии 31 августа. Среди возможных вариантов места проведения - арена О2 в Лондоне или стадион "Кей-Си" в Халли.

В легком весе соревнуются боксеры до 61,2 кг.

  • 23 мая стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко опередил лучших боксеров мира по статистическим показателям.
  • 15 мая стало известно, что следующий поединок Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом, скорее всего, состоится 31 августа .
  • 14 мая стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко делит гонорары с тренером-отцом Анатолием Ломаченко пополам.
  • 10 мая промоутер Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о деталях поединка украинца против британца Люка Кэмпбелла.

 

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