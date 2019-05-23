Ломаченко превзошел лучших боксеров мира по важным показателям
Статистика подготовил портал CompuBox .
Ресурс сравнил между собой украинского чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко, обладателя титула по версии WBO в полусреднем дивизионе американца Теренса Кроуфорда, а также японского владельца пояса IBF в легчайшем весе Наою Инуэ.
По оборонному показателем оказался лучшим 31-летний Ломаченко. Он лидирует по проценту точности ударов соперника, проценту точных сильных ударов соперника, количеством точных ударов соперника за раунд.
26-летний Инуэ оказался лидером по всем атакующим показателем, за исключением процента точных сильных ударов, где лучше всего себя проявил 31-летний Кроуфорд.
Если же взять сумму всех статистических данных, то лучшим является Ломаченко, обогнал Наою на 2 пункта.
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