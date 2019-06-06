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Espreso.tvХай-текAmazon показала дрон для доставки посылок

Amazon показала дрон для доставки посылок

Компания Amazon представила новый дрон-гексакоптер с рамой по периметру - он будет использоваться в сервисе доставки товаров Prime Air

Об этом говорится в блоге компании.

Новый беспилотник был представлен на конференции re: MARS. Беспилотник способен вертикально взлетать и садиться, а также перевозить грузы массой до 2,7 кг на расстояние до 24 км.

Доставка с помощью новых беспилотников начнется в течение ближайших месяцев. За это время инженеры проведут все необходимые испытания аппарата, а компания получит разрешения на осуществление полетов в городских условиях.

При этом в сообщении Amazon не уточняется, идет ли речь о запуске полноценного сервиса или только о его тестировании.

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