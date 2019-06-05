Зеленский в Брюсселе беседовал с зятем Трампа - Кушнером

5 июня, 2019, 13:02

Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондленд в среду, 5 июня.

"Вчера вечером я имел честь провести в посольстве ужин, на котором присутствовали ряд европейских лидеров и несколько высокопоставленных чиновников из Вашингтона, для укрепления приоритетного партнерства Евросоюза и США", - написал он.

По словам дипломата, в мероприятии также приняли участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини, президент Польши Дуда, премьер Грузии Мамука Бактадзе.

Last night I was honored to host a dinner that brought together several key European leaders and high-level officials from DC to help build on the already crucial partnership the US and EU share. pic.twitter.com/1rPEPYOl6V - Ambassador Sondland (@USAmbEU) 5 июня 2019 г.

Напомним, в рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель Зеленский уже встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В среду у него запланирована встреча с Дональдом Туском.

Также сообщалось, что Зеленский на совместном брифинге с Столтенбергом заявил, что курс на вступление в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.