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Espreso.tvМирЗеленский в Брюсселе беседовал с зятем Трампа - Кушнером

Зеленский в Брюсселе беседовал с зятем Трампа - Кушнером


фото: REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский , который находится в Брюсселе с двухдневным официальным визитом, был приглашен во вторник на ужин в посольство США с участием советника президента США Джареда Кушнера и министра энергетики Рика Перри

Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондленд в среду, 5 июня.

"Вчера вечером я имел честь провести в посольстве ужин, на котором присутствовали ряд европейских лидеров и несколько высокопоставленных чиновников из Вашингтона, для укрепления приоритетного партнерства Евросоюза и США", - написал он.

По словам дипломата, в мероприятии также приняли участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини, президент Польши Дуда, премьер Грузии Мамука Бактадзе.

Напомним, в рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель Зеленский уже встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В среду у него запланирована встреча с Дональдом Туском.

Также сообщалось, что Зеленский на совместном брифинге с Столтенбергом заявил, что курс на вступление в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

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