НАТО выделит Украине 40 млн евро на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию, - Столтенберг
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, сообщает Еспресо.TV.
По словам Столтенберга, более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.
"Мы также продолжаем оказывать мощную практическую поддержку в различных сферах. Более 40 млн евро будут выделены на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию. Союзники НАТО также помогают в военных тренировках Вооруженных сил Украины, и каждый день наши советники поддерживают реформы в сфере безопасности и обороны", - отметил он.
Также Столтенберг положительно оценил намерения президента Украины Владимира Зеленского мирно завершить конфликт на востоке Украины.
"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины. В частности, раздачу российских паспортов гражданам Украины. Это последний шаг в серии дестабилизирующих действий России в отношении Украины. Это шаг в правильном направлении", - отметил генсек.
Он добавил, что ожидает, как на заседании комиссии Украина-НАТО Зеленский представит свою оценку последних событий на Донбассе.
"Мы ценим намерения президента мирным путем решить конфликт", - резюмировал он.
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