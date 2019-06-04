НАТО выделит Украине 40 млн евро на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию, - Столтенберг

4 июня, 2019, 18:30

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, сообщает Еспресо.TV.

По словам Столтенберга, более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

"Мы также продолжаем оказывать мощную практическую поддержку в различных сферах. Более 40 млн евро будут выделены на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию. Союзники НАТО также помогают в военных тренировках Вооруженных сил Украины, и каждый день наши советники поддерживают реформы в сфере безопасности и обороны", - отметил он.

Также Столтенберг положительно оценил намерения президента Украины Владимира Зеленского мирно завершить конфликт на востоке Украины.

"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины. В частности, раздачу российских паспортов гражданам Украины. Это последний шаг в серии дестабилизирующих действий России в отношении Украины. Это шаг в правильном направлении", - отметил генсек.

Он добавил, что ожидает, как на заседании комиссии Украина-НАТО Зеленский представит свою оценку последних событий на Донбассе.

"Мы ценим намерения президента мирным путем решить конфликт", - резюмировал он.