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Espreso.tvОбществоКомитет Рады отказал Зеленскому в увольнении Полторака

Комитет Рады отказал Зеленскому в увольнении Полторака

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны передал на голосование депутатами указ об увольнении главы СБУ Василия Грицака и главы МИД Павел Климкина, однако высказался против увольнения министра обороны Степана Полторак

Об этом заявил председатель комитета Сергей Пашинский, повидомивляе Интерфакс-Украина .

Комитет передал указ президента об увольнении Грицака на голосование в сессионном зале, говорится в сообщении.

"Предлагаем вынести этот вопрос на рассмотрение сессионного зала", - отметил Пашинский.

Отмечается, что Комитет отказал президенту Зеленскому в увольнении Полторака и попросил президента назвать фамилию кандидата на эту должность.

"Пока президент не озвучит свою позицию относительно следующего министра обороны - не поддерживать проект постановления об увольнении Полторак с должности министра обороны", - отмечается в решении.

Кроме того, парламентский комитет по иностранным делам поддержал представление президента Украины об увольнении главы МИД Павел Климкина.

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