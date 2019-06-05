Комитет Рады отказал Зеленскому в увольнении Полторака
Об этом заявил председатель комитета Сергей Пашинский, повидомивляе Интерфакс-Украина .
Комитет передал указ президента об увольнении Грицака на голосование в сессионном зале, говорится в сообщении.
"Предлагаем вынести этот вопрос на рассмотрение сессионного зала", - отметил Пашинский.
Отмечается, что Комитет отказал президенту Зеленскому в увольнении Полторака и попросил президента назвать фамилию кандидата на эту должность.
"Пока президент не озвучит свою позицию относительно следующего министра обороны - не поддерживать проект постановления об увольнении Полторак с должности министра обороны", - отмечается в решении.
Кроме того, парламентский комитет по иностранным делам поддержал представление президента Украины об увольнении главы МИД Павел Климкина.
- Напомним, 30 мая президент Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей: министров Климкина, Полторака и председателя Службы безопасности Украины Грицака.
- 5 июня представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что у Зеленского рассматривают несколько кандидатур на должность министра обороны Украины.