Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность министра обороны

Об этом заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Укринформ.

"У нас есть несколько претендентов. Окончательное слово - за президентом. Это исключительное право президента. Это будет реализовано немедленно", - отметил Стефанчук.

Он отметил, что если бы парламент проголосовал за увольнение Степана Полторак с должности министра обороны, то новая кандидатура была бы внесена сразу же.