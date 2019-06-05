Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность министра обороны
5 июня, 2019, 17:32
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность министра обороны
Об этом заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Укринформ.
"У нас есть несколько претендентов. Окончательное слово - за президентом. Это исключительное право президента. Это будет реализовано немедленно", - отметил Стефанчук.
Он отметил, что если бы парламент проголосовал за увольнение Степана Полторак с должности министра обороны, то новая кандидатура была бы внесена сразу же.
- Напомним, 20 мая министр обороны Степан Полторак написал заявление об отставке.
- 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны.
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