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Espreso.tvОбществоЗеленский рассматривает несколько кандидатур на должность министра обороны

Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность министра обороны

Об этом заявил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Укринформ.

"У нас есть несколько претендентов. Окончательное слово - за президентом. Это исключительное право президента. Это будет реализовано немедленно", - отметил Стефанчук.

Он отметил, что если бы парламент проголосовал за увольнение Степана Полторак с должности министра обороны, то новая кандидатура была бы внесена сразу же.

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