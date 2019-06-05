"Примирение и сотрудничество": Зеленский в Брюсселе встретился с Дудой

5 июня, 2019, 08:51

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Лидеры стран обсудили решения проблем в украинском-польских отношениях и налаживания сотрудничества.

"Мы говорили о сложных исторических проблемах. Я верю, что президентская группа, созданная президентами Польши и Украины, могла бы встретиться и активно решать проблемы в наших двусторонних отношениях и восстановить дух правды. Мы надеемся на примирение и активное сотрудничество", - сказал Дуда .

Президент Польши также заявил о непризнании аннексии Крыма и поддержку территориальной целостности Украины.

"Мы будем поддерживать усилия Украины в восстановлении территориальной целостности и суверенитета в международно признанных границах, а также в освобождении оккупированного Донбасса, что должно закончиться деоккупацией Крыма. Украина должна восстановить свои границы. Для нас это очень важно", - сказал Дуда.

Зеленский, в свою очередь, отметил единства в противостоянии российской угрозе.

"У нас есть общее понимание глубины угроз, которые несет всей Европе Россия, и вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единственным и солидарным с Украиной в борьбе против агрессии. Украина и Польша разделяют видение ключевых для будущего Европы по внешнеполитической повестки дня и безопасности. двух крупнейших государства Центрально-Восточной Европы, мы должны сохранить наше единство, чтобы наш общий голос был услышан и учтен в общеевропейском контексте ", - сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил символизм того, что ровно 30 лет назад в этот день, 4 июня 1989 года, выборы в Польше привели к распаду коммунистического режима и восстановлению независимости государств восточноевропейского региона.