Украинские клубы провели первые матчи за право участия в УПЛ
5 июня, 2019, 08:26
В первых переходных матчах за право участия в УПЛ в следующем сезоне "Черноморец" сыграл вничью с "Колос", а "Карпаты" - с "Волынью"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Одессе "Черноморец" приложил немало усилий, чтобы вырвать победу, но "Колос" из села Ковалевка выстоял и одержал сухую ничью - 0: 0. Не забили голов и в другом матче "Карпаты" - "Волынь".
Плей-офф чемпионата Украины
первый матче
"Черноморец" - "Колос" 0: 0
"Карпаты" - "Волынь" 0: 0
Повторные поединки состоится 8 июня, после чего определятся участники высшего дивизиона.
- Напомним, 30 мая сформировалась итоговая турнирная таблица чемпионата Украины по футболу сезона-2018/19.
- 29 мая стало известно, что ситуация вокруг клуба высшего украинского дивизиона "Олимпик" остается неопределенной из-за договорных матчей.
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