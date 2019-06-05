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Espreso.tvСпортУкраинские клубы провели первые матчи за право участия в УПЛ

Украинские клубы провели первые матчи за право участия в УПЛ


фото: chernomorets.odessa.ua
В первых переходных матчах за право участия в УПЛ в следующем сезоне "Черноморец" сыграл вничью с "Колос", а "Карпаты" - с "Волынью"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Одессе "Черноморец" приложил немало усилий, чтобы вырвать победу, но "Колос" из села Ковалевка выстоял и одержал сухую ничью - 0: 0. Не забили голов и в другом матче "Карпаты" - "Волынь".

Плей-офф чемпионата Украины

первый матче

"Черноморец" - "Колос" 0: 0

"Карпаты" - "Волынь" 0: 0

Повторные поединки состоится 8 июня, после чего определятся участники высшего дивизиона.

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