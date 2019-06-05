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Espreso.tvСпортС Роналду сняли обвинения в изнасиловании

С Роналду сняли обвинения в изнасиловании


фото: REUTERS
Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду оправдали по делу с изнасилованием

Об этом сообщает Bloomberg .

По данным ресурса, судебное разбирательство по обвинению Роналду в изнасиловании закрыто. В суд Лас-Вегаса в мае поступило сообщение о добровольном прекращении этого дела. При этом пока неизвестно, было ли это сделано по ходатайству истца или по взаимному согласию сторон.

Роналду обвинила в изнасиловании американская модель Кэтрин Майорга, которая сразу после инцидента 2009 подала заявление в полицию, не называя при этом имени насильника. Но через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации, получив за это $ 375 тыс. В октябре 2018 полицейское управление города сообщило, что расследование по делу было возобновлено после запроса потерпевшей.

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