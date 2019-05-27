Роналду установил бомбардирский антирекорд

27 мая, 2019, 10:14

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые за 12 лет не вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата

Об этом сообщает Isport .

В активе португальца 21 гол в Серии А и он стал лишь 4-м бомбардиром чемпионата. В последний раз Криштиану забивал так мало в 2006 году, когда оформил 9 мячей за МЮ.

Лучшим бомбардиром Италии стал 36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла. Второе место занял форвард "Аталанты" Дуван Сапата, который забил 23 гола. Ну а третий в списке расположился - Кшиштоф Пьонтек (22), который начал сезон в "Дженоа", а закончил в "Милане".

Топ-5 бомбардиров Серии А.