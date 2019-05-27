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Espreso.tvСпортРоналду установил бомбардирский антирекорд

Роналду установил бомбардирский антирекорд


фото: REUTERS
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые за 12 лет не вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионата

Об этом сообщает Isport .

В активе португальца 21 гол в Серии А и он стал лишь 4-м бомбардиром чемпионата. В последний раз Криштиану забивал так мало в 2006 году, когда оформил 9 мячей за МЮ.

Лучшим бомбардиром Италии стал 36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла. Второе место занял форвард "Аталанты" Дуван Сапата, который забил 23 гола. Ну а третий в списке расположился - Кшиштоф Пьонтек (22), который начал сезон в "Дженоа", а закончил в "Милане".

Топ-5 бомбардиров Серии А.

  • 24 мая нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фото с гитарой и в брендовой обуви.
  • 21 мая стало известно, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси опередил форварда "Ювентуса" Кришитану Роналду по количеству голов на клубном уровне.

  • 20 мая форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду случайно ударил сына кубком по лицу и едва не задел гражданскую жену Джорджину Родригес во время празднования победы в чемпионате Италии.

 

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