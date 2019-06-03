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Espreso.tvСпортГолы Роналду и Месси признали лучшими в этом сезоне Лиги чемпионов

Голы Роналду и Месси признали лучшими в этом сезоне Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Голы Криштиану Роналду и Лионеля Месси УЕФА определил среди 10 лучших в этом сезоне Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

На первом месте расположился гол форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед" (4-й тур, 07.11.2018). На втором гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" (1-й матч 1/2 финала, 01.05.2019).

Далее список выглядит так:

3. Садьо Мане ( "Бавария" - "Ливерпуль") - повторный матч 1/8 финала, 13.03.2019

4. Иван Ракитич ( "Тоттенхэм" - "Барселона") - 2-й тур, 03.10.2018

5. Лерой Сане ( "Манчестер Сити" - "Гоффенхайм») - 6-й тур, 12.12.2018

6. Килиан Мбаппе ( "Манчестер Юнайтед" - "Пари Сен-Жермен") - 1-й матч 1/8 финала, 12.02.2019

7. Стерлинг ( "Манчестер Сити" - "Шахтер") - 4-й тур, 07.11.2018

8. Усман Дембеле ( "Барселона" - "Тоттенхэм") - 6-й тур, 11.12.2018

9. Филипп Коутиньо ( "Барселона" - "Манчестер Юнайтед") - ответный матч 1/4 финала, 16.04.2019

10. Луис Суарес ( "Барселона" - "Ливерпуль") - 1-й матч 1/2 финала, 01.05.2019

Список определили следующие специалисты: Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дэвид Мойес (Шотландия), Рауль Гонсалес (Испания), Пакко Боннер (Ирландия), Майкл О'Нил (Северная Ирландия), Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес (Испания), Хинес Мелендес (Испания).

 

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