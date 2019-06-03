Голы Роналду и Месси признали лучшими в этом сезоне Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
На первом месте расположился гол форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед" (4-й тур, 07.11.2018). На втором гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" (1-й матч 1/2 финала, 01.05.2019).
Далее список выглядит так:
3. Садьо Мане ( "Бавария" - "Ливерпуль") - повторный матч 1/8 финала, 13.03.2019
4. Иван Ракитич ( "Тоттенхэм" - "Барселона") - 2-й тур, 03.10.2018
5. Лерой Сане ( "Манчестер Сити" - "Гоффенхайм») - 6-й тур, 12.12.2018
6. Килиан Мбаппе ( "Манчестер Юнайтед" - "Пари Сен-Жермен") - 1-й матч 1/8 финала, 12.02.2019
7. Стерлинг ( "Манчестер Сити" - "Шахтер") - 4-й тур, 07.11.2018
8. Усман Дембеле ( "Барселона" - "Тоттенхэм") - 6-й тур, 11.12.2018
9. Филипп Коутиньо ( "Барселона" - "Манчестер Юнайтед") - ответный матч 1/4 финала, 16.04.2019
10. Луис Суарес ( "Барселона" - "Ливерпуль") - 1-й матч 1/2 финала, 01.05.2019
Список определили следующие специалисты: Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дэвид Мойес (Шотландия), Рауль Гонсалес (Испания), Пакко Боннер (Ирландия), Майкл О'Нил (Северная Ирландия), Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес (Испания), Хинес Мелендес (Испания).