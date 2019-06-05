"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает": Лукашенко встретился с Кучмой
Об этом сообщает белорусский портал БЕЛТА .
Отмечается, что президент Беларуси и второй президент Украины тепло поприветствовали друг друга.
"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - сказал Лукашенко.
Сообщается, что Кучма, в свою очередь, назвал такое мнение белорусского лидера "позитивным сигналом".
"Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовольствием (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Лукашенко, на что Кучма ответил, что все знают о его давнем добром отношение к Беларуси.
Отмечается, что политики обсудили развитие двусторонних отношений с Украиной.
Как сообщалось, 5 июня должна состояться встреча Трехсторонней контактной группы в Минске относительно мира на Донбассе.
- Напомним, 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в переговоры Минского процесса второго президента Украины Леонида Кучму.