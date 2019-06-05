"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает": Лукашенко встретился с Кучмой

5 июня, 2019, 14:07

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой

Об этом сообщает белорусский портал БЕЛТА .

Отмечается, что президент Беларуси и второй президент Украины тепло поприветствовали друг друга.

"Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему", - сказал Лукашенко.

Сообщается, что Кучма, в свою очередь, назвал такое мнение белорусского лидера "позитивным сигналом".

"Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовольствием (не только политики) восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя в этой трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Лукашенко, на что Кучма ответил, что все знают о его давнем добром отношение к Беларуси.

Отмечается, что политики обсудили развитие двусторонних отношений с Украиной.

Как сообщалось, 5 июня должна состояться встреча Трехсторонней контактной группы в Минске относительно мира на Донбассе.