Протесты в Судане: число погибших возросло до 60
5 июня, 2019, 09:29
В результате разгона палаточного лагеря в Хартуме погибли по меньшей мере 60 человек
Об этом сообщил Центральный медицинский комитет Судана в Facebook.
"Еще десять человек погибли от пуль солдат военного совета ... Таким образом, общее число погибших достигло 60", - говорится в сообщении комитета.
В то же время, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.
Ранее сообщалось, что армия Судана разогнала протестующих, в результате чего 35 человек погибли .
- Напомним, что в Хартуме (Судан) 11 апреля прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить от власти президента Омара аль-Башира.
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