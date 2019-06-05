//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПротесты в Судане: число погибших возросло до 60

Протесты в Судане: число погибших возросло до 60

В результате разгона палаточного лагеря в Хартуме погибли по меньшей мере 60 человек

Об этом сообщил Центральный медицинский комитет Судана в Facebook.

"Еще десять человек погибли от пуль солдат военного совета ... Таким образом, общее число погибших достигло 60", - говорится в сообщении комитета.

В то же время, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.

Ранее сообщалось, что армия Судана разогнала протестующих, в результате чего 35 человек погибли .

  • Напомним, что в Хартуме (Судан) 11 апреля прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить от власти президента Омара аль-Башира.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 июня, 2019 среда

4 июня, 2019 вторник

больше новостей

5 июня, 2019 среда

4 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать