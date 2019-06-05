Протесты в Судане: число погибших возросло до 60

5 июня, 2019, 09:29

В результате разгона палаточного лагеря в Хартуме погибли по меньшей мере 60 человек

Об этом сообщил Центральный медицинский комитет Судана в Facebook.

"Еще десять человек погибли от пуль солдат военного совета ... Таким образом, общее число погибших достигло 60", - говорится в сообщении комитета.

В то же время, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.

Ранее сообщалось, что армия Судана разогнала протестующих, в результате чего 35 человек погибли .