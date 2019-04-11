//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Судане произошел военный переворот, президент арестован


фото: REUTERS
В Хартуме (Судан) 11 апреля прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение

Об этом сообщают телеканалы Al-Hadath и Al-Mayadeen.

Сообщается, что группа военнослужащих вошла в здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана Омдурмане. По данным Al-Hadath, командование готовится сделать важное объявление в эфире, его обещают распространить в ближайшее время.

Издание Sky News Arabia сообщило об аресте президента страны Омара аль-Башира.

Сообщается, что глава государства находится под домашним арестом. Также под арест взяты действующие и бывшие высокопоставленные чиновники из окружения президента, в том числе глава президентской гвардии, руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс, экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахима Мохаммеда Хусейна. Есть сведения об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха.

Также пока закрыт столичный аэропорт.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 апреля, 2019 четверг

больше новостей

11 апреля, 2019 четверг

10 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать