В Судане произошел военный переворот, президент арестован

11 апреля, 2019, 10:24

В Хартуме (Судан) 11 апреля прошла встреча командования армии страны, на которой военные решили отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение

Об этом сообщают телеканалы Al-Hadath и Al-Mayadeen.

Сообщается, что группа военнослужащих вошла в здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана Омдурмане. По данным Al-Hadath, командование готовится сделать важное объявление в эфире, его обещают распространить в ближайшее время.

Издание Sky News Arabia сообщило об аресте президента страны Омара аль-Башира.

Сообщается, что глава государства находится под домашним арестом. Также под арест взяты действующие и бывшие высокопоставленные чиновники из окружения президента, в том числе глава президентской гвардии, руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс, экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахима Мохаммеда Хусейна. Есть сведения об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха.

Также пока закрыт столичный аэропорт.