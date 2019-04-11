В Судане произошел военный переворот, президент арестован
Об этом сообщают телеканалы Al-Hadath и Al-Mayadeen.
Сообщается, что группа военнослужащих вошла в здание гостелерадиокомпании во втором по величине городе Судана Омдурмане. По данным Al-Hadath, командование готовится сделать важное объявление в эфире, его обещают распространить в ближайшее время.
Издание Sky News Arabia сообщило об аресте президента страны Омара аль-Башира.
Сообщается, что глава государства находится под домашним арестом. Также под арест взяты действующие и бывшие высокопоставленные чиновники из окружения президента, в том числе глава президентской гвардии, руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс, экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахима Мохаммеда Хусейна. Есть сведения об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха.
Также пока закрыт столичный аэропорт.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-