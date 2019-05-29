"Ворскла" завершила чемпионат Украины по футболу во главе второй шестерки

29 мая, 2019, 18:49

В заключительном 32-м туре чемпионата Украины по футболу полтавская "Ворскла" сыграла вничью с донецким "Олимпиком"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В заключительном матче нижней шестерки чемпионата Украины "Ворскла" в Полтаве сыграла вничью с "Олимпиком", не удержав преимущество в два мяча.

Чемпионат Украины

32-й тур

29 мая

"Ворскла" - "Олимпик" 2: 2

Голы: Шарпар, 5, Васин, 44, пен. - Дегтярев, 75, 82

Таким образом полтавская команда завоевала лидирующее в нижней части таблицы 6-е место, донецкая - спасательное 9-е.

По итогам чемпионата Украины команда, занявшая последнее место, напрямую оставляет высший дивизион, два предпоследних коллектива играют переходные матчи соответственно со 2-м и 3-м местом в первой лиге.