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Espreso.tvСпорт"Ворскла" завершила чемпионат Украины по футболу во главе второй шестерки

"Ворскла" завершила чемпионат Украины по футболу во главе второй шестерки


фото: vorskla.com.ua
В заключительном 32-м туре чемпионата Украины по футболу полтавская "Ворскла" сыграла вничью с донецким "Олимпиком"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В заключительном матче нижней шестерки чемпионата Украины "Ворскла" в Полтаве сыграла вничью с "Олимпиком", не удержав преимущество в два мяча.

Чемпионат Украины

32-й тур

29 мая

"Ворскла" - "Олимпик" 2: 2

Голы: Шарпар, 5, Васин, 44, пен. - Дегтярев, 75, 82

Таким образом полтавская команда завоевала лидирующее в нижней части таблицы 6-е место, донецкая - спасательное 9-е.

По итогам чемпионата Украины команда, занявшая последнее место, напрямую оставляет высший дивизион, два предпоследних коллектива играют переходные матчи соответственно со 2-м и 3-м местом в первой лиге.

  • Напомним, 24 мая состоялась жеребьевка раунда плей-офф чемпионата Украины сезона-2018/19. Согласно календарю соревнований, матчи плей-офф состоятся 4 и 8 июня .
  • 25 мая в 31-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в меньшинстве проиграла в Полтаве "Черноморцу".
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