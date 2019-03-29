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"Ворскла" назначила тренером экс-звезду "Динамо"


фото: vorskla.com.ua
Полтавская "Ворскла" объявила о назначении и.о. главного тренера экс-игрока "Динамо" Виталия Косовского

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

"Новая страница в истории "Ворсклы" - назначение 45-летнего, известного далеко за пределами нашего государства в прошлом футболиста, а ныне тренера Виталия Косовского исполняющим обязанности главного тренера первой команды. О таком решении руководства клуба было объявлено сегодня в конференц-зале учебно-тренировочной базы "бело-зеленых" в Марках", - говорится в сообщении.

После знакомства с командой Виталий Владиславович провел свое первое занятие с новым коллективом.

За "Динамо" Виталий Косовский выступал на протяжении 9 лет, провел 131 матч, в которых отметился 20 голами. Был полуфиналистом Лиги чемпионов-1999. После завершения карьеры тренировал юниоров "Динамо", затем работал ассистентом тренера в молодежной команде «Динамо».

  • Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко досрочно прекратил сотрудничество с полтавским клубом.
  • Полтавская "Ворскла" не смогла обыграть аутсайдера УПЛ, киевский "Арсенал", и попасть в топ-6.
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