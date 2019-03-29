"Ворскла" назначила тренером экс-звезду "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
"Новая страница в истории "Ворсклы" - назначение 45-летнего, известного далеко за пределами нашего государства в прошлом футболиста, а ныне тренера Виталия Косовского исполняющим обязанности главного тренера первой команды. О таком решении руководства клуба было объявлено сегодня в конференц-зале учебно-тренировочной базы "бело-зеленых" в Марках", - говорится в сообщении.
После знакомства с командой Виталий Владиславович провел свое первое занятие с новым коллективом.
За "Динамо" Виталий Косовский выступал на протяжении 9 лет, провел 131 матч, в которых отметился 20 голами. Был полуфиналистом Лиги чемпионов-1999. После завершения карьеры тренировал юниоров "Динамо", затем работал ассистентом тренера в молодежной команде «Динамо».
- Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко досрочно прекратил сотрудничество с полтавским клубом.
- Полтавская "Ворскла" не смогла обыграть аутсайдера УПЛ, киевский "Арсенал", и попасть в топ-6.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-